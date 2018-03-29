«ذا هيل» الأمريكية: ترامب وماي يتفقان على أهمية تفكيك شبكات التجسس الروسية

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفق ، في اتصال هاتفي، مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على أهمية تفكيك شبكات التجسس الروسية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة للتصدي للنشاطات السرية الروسية ومنع وقوع هجمات بالسلاح الكيميائي في المستقبل على أراضي البلدين".



وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم "أن ترامب وماي ناقشا سبل القضاء على أعمال التجسس الروسية خلال مكالمة هاتفية يوم الأربعاء"



وقال البيت الابيض "اتفق الزعيمان على أهمية تفكيك شبكات التجسس الروسية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة للحد من الأنشطة السرية الروسية في المستقبل على أي من أراضي البلدين".



وتأتي هذه المكالمة في الوقت الذي ترد فيه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته التي تعيش في المملكة المتحدة.



وأعلنت إدارة ترامب أمس الأول الإثنين أنها ستنهى عمل العشرات من الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة فى اعقاب الهجوم، بينما أمرت 21 دولة على الأقل - معظمها من أوروبا - أكثر من 135 دبلوماسيا روسيا بمغادرة دولهم.