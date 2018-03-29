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صراع البقاء في سوريا والعراق.. هزيمة داعش لا تعني الرحيل .. روسيا وإيران تسعيان لطرد الولايات المتحدة.. تركيا تضم الجيش الحر لمعسكرها.. وترامب يعلن البقاء لأجل غير مسمى

الخميس 29/مارس/2018 - 03:08 ص
القوات الأمريكية
القوات الأمريكية في سوريا
قسم الخارجي
* نيوزويك: "العراق وسوريا ينتصران على داعش.. لكن الولايات المتحدة وتركيا لن ترحلا"
* إيران تسعى لجلب رئيس وزراء يخدم مصالحها في العراق
* الضغوط تحاصر العبادي مع اقتراب الانتخابات


على الرغم من إعلان دولتي العراق وسوريا الانتصار على تنظيم "داعش"، الأمر الذي تطلب تحقيقه تكاتف العديد من القوى الدولية ضده، لا تزال تركيا والولايات المتحدة تحتفظان بتواجد قواتهما هناك، وسط الدعوات العديدة التي تطالبهما بالانسحاب.

نشرت صحيفة "نيوزويك" الأمريكية، اليوم الأربعاء، تقريرا تحت عنوان "العراق وسوريا ينتصران على داعش، لكن الولايات المتحدة وتركيا لن ترحلا".

بدأت الصحيفة أنه بينما جادلت الولايات المتحدة بضرورة تواجدها العسكري لأجل غير مسمى في كلتا البلدين لمنع خطر عودة داعش مرة أخرى، استغلت تركيا بدورها تلك الفرصة لشن حملات عسكرية على المليشيات الكردية المدعومة من البنتاجون، لكنها تراها تنظيمات إرهابية.

بدأت تركيا مهاجمة المقاتلين الأكراد العراقيين والسوريين، الذين يقاومون بقايا داعش على الرغم من محاولة البلدين-سوريا والعراق- لطرد تركيا.

أكد حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن الجيش العراقي يسيطر بالكامل على جميع المناطق الحدودية لدولته، وأن الحكومة لديها جدول زمني لتخفيض أعداد القوات الأجنبية في العراق.

أما في سوريا التي تعتبر روسيا وإيران هما فقط الحليفتين الشرعيتين من القوات الأجنبية، طالبت الخارجية السورية في بيان لها، الإثنين، تركيا بالإنسحاب الفوري غير المشروط من الأراضي السورية.

وفي اليوم التالي، ندد بشار الجعفري السفير السوري لدى الأمم المتحدة بالهجمات الموجهة ضد سيادة وسلامة الأراضي السورية من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بمشاركة تركيا وإسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار الولايات المتحدة بتأسيس القوات الديمقراطية السورية الكردية "YPG" في 2015، أثار غضب تركيا التي ربطت المليشيات السورية الكردية بحزب العمال الكردستاني "PKK" في الداخل، ومع هزيمة داعش هاجمت تركيا الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة في منطقة عفرين، التي نجحت في احتلالها في وقت سابق من مارس الجاري.

الأمر الذي أغضب الولايات المتحدة التي رفضت الاعتداء التركي على الأكراد، لكنها أيضا رفضت دعم الأكراد الذين تركوا المعركة ضد داعش، وذهبوا لعقد صفقة مع الأسد، الذي تريد الولايات المتحدة الإطاحة به.

عندما استعادت حكومة الأسد معظم الأراضي التي خسرها المتمردون والجهاديون، دعا هو وحلفاؤه الروس والإيرانيون الولايات المتحدة إلى الانسحاب، لكن إدارة ترامب رفضت تقديم أي جداول زمنية حول موعد أو ما إذا كانت تخطط لسحب القوات الأمريكية.

وفي عفرين رفع أفراد الجيش السوري الحر المدعوم من الولايات المتحدة الأعلام التركية، بعد الاستيلاء على المدينة ذات الأغلبية الكردية، الأمر الذي يشي بوجود طويل الأمد لتركيا في سوريا،كما ضربت تركيا أهدافا للمليشيات الكردية في شمال العراق.

وعلى عكس موقف بشار الأسد تجاه تركيا، حاول العبادي الحفاظ على علاقة تعاون مع أردوغان لكنه أخبره بأن العراق تستطيع مقاومة الأكراد بنفسها، ويرجع ذلك لتحالفها مع الولايات المتحدة الذي دخل عامه ال15، كما واجه العبادي ضغوطًا متزايدة للدفع باتجاه خروج الولايات المتحدة من البلاد من قبل المجموعة القوية المؤثرة من الميليشيات الشيعية الإسلامية المدعومة من إيران والمعروفة باسم قوات الحشد الشعبي، التي أصبحت جزءا من الجيش العراقي، وخاصة مع اقتراب الانتخابات.

من جهة أخرى يستعد الإيرانيون للتصعيد ضد التواجد الأمريكي في العراق، حيث سيقوم وكلاؤهم بشن حملات خلال الانتخابات العراقية ووضع برامج انتخابية تحت عنوان "مقاومة الاحتلال الأمريكي"، كما ستسعى إيران لإيجاد رئيس وزراء يخدم المصالح الإيرانية وبالتالي تطرد الولايات المتحدة سياسيا، كما هو من المحتمل أن يمرر أحد وكلاء إيران قرارا للتصويت عليه بالبرلمان العراقي للمطالبة بوضع جدول زمني لانسحاب الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمجلة نيوزويك "إنه كضيوف مدعوين في العراق، نعمل بشكل وثيق مع الحكومة العراقية وقوات الأمن التابعة لها، وأن التحالف ملتزم بالهزيمة الدائمة لداعش في سوريا والعراق".

وصرحت جينيفر كافاريل كبيرة مستشاري المخابرات بمعهد دراسات الحرب بأمريكا للصحيفة، بأنه يجب على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة للدفاع عن مواقعها في سوريا والعراق، حيث تسعى روسيا وبشار الأسد لطرد الولايات المتحدة من سوريا.

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