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محافظات

مؤشرات أولية .. السيسي 5372 صوتاً وموسى 359 بالشيخ زويد ورفح

الخميس 29/مارس/2018 - 12:08 ص
صدى البلد
احمد صالح
حصل الرئيس عبد الفتاح السيسى على غالبية أصوات الناخبين فى الشيخ زويد ورفح طبقا للمؤشرات الاولية لعملية فرز الاصوات.

وأكد مصدر مسئول أنه تم الانتهاء من فرز صناديق لجان الشيخ زويد ورفح تحت اشراف قضائى كامل، حيث حصل الرئيس عبد الفتاح السيسى على 5372 صوتا من اجمالى عدد الناخبين، بينما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 359 صوتا ، وكان عدد الأصوات الباطلة 788 صوتا .

وكانت نسبة الاقبال خلال الأيام الثلاثة فى جميع اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة بلغ 83 ألف و95 فردا بنسبة 33.16 % من اجمالى عدد الناخبين .

يذكر أن اجمالى عدد لجان الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء يبلغ 11 لجنة عامة ، و49 مركزًا انتخابيا تضم 61 لجنة فرعية على مستوى المحافظة .. كما يبلغ اجمالى عدد الأشخاص ممن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 250 ألف و 605 أصوات موزعين على مختلف اللجان الانتخابية .. من بينهم 4 لجان عامة فى الشيخ زويد ورفح تضم 11 لجنة فرعية .. بها 65 ألف و444 صوتا .

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