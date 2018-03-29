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السيسي
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الأصوات الصحيحة
الأصوات الباطلة
139541
0%
موسي
66721

محافظات

مؤشرات أولية.. السيسي يحصد 1671 صوتا وموسى 7 بلجنة في سوهاج

الخميس 29/مارس/2018 - 12:09 ص
فرز لجان انتخابات
فرز لجان انتخابات الرئاسة مصر 2018
إسلام رياض
أظهرت المؤشرات الأولية في مدرسة الزواتنة البحرية بمركز جرجا بسوهاج حصول المرشح عبد الفتاح السيسي علي 1671 صوتا بينما حصل المرشح موسي مصطفي موسي على 7 أصوات وبلغت الأصوات الباطلة 7 أصوات.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلًا أجنبيًا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. 

ومن المقرّر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

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