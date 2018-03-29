مؤشرات أولية.. 2071 صوتا للسيسي مقابل صفر لموسي بلجنة 40 بالمنوفية

أسفرت نتيجة الفرز النهائية باللجنة رقم 40 صنصفط بمنوف، عن حصول المرشح عبدالفتاح السيسى على 2071 صوتا بينما لم يحصل المرشح موسى مصطفى موسى على أى أصوات، وبلغ إجمالى الأصوات الباطلة 33 صوتا.



يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الاثنين 26 مارس الجاري، وانتهت مساء أمس الأربعاء، وشهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.



ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.



وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلًا أجنبيًا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.



ومن المقرّر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.