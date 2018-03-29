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محافظات

تعطيل الدراسة بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية ودور الحضانة بأسوان اليوم

الخميس 29/مارس/2018 - 01:37 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شكرى السيد
قرر اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان وقف الدراسة بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ودور الحضانة اليوم "الخميس" ولمدة يوم واحد نظرًا لسوء الأحوال الجوية حفاظًا على التلاميذ والطلاب وهيئات التدريس من التعرض لأي حوادث على الطرق السريعة والداخلية، علاوة على الوقاية من الأمراض الناتجة عن الأتربة العالقة فى الجو .

كما قرر المحافظ وقف العمل بالمصالح الحكومية ما عدا الجهات وأطقم العمل والصيانة التى تحتاجها الجهة وطبقًا لقرار رئيس العمل أو الجهة المختصة وخاصة المسئولة عن إدارة المرافق العامة من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء واتصالات وغيرها ، بالإضافة إلى المواقع الصحية والتموينية.

ووجه بمخاطبة جامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالالتزام بوقف الدراسة لمدة يوم واحد لحين تحسن الأحوال الجوية وخاصة أن المحافظة تعرضت لعواصف ترابية وإضطراب فى الطقس .

كما أعلن اللواء مجدى حجازى حالة الطوارئ فى جميع أنحاء ومرافق المحافظة والأجهزة الأمنية، بجانب وقف الحركة المرورية على الطرق السريعة وخاصة طرق أسوان القاهرة الزراعى والصحراوى وأيضًا أسوان / أبوسمبل ، بالإضافة إلى وقف حركة الملاحة النهرية للبواخر السياحية والمراكب الشراعية والدهبيات.

وشدد على وقف العمل بالمعدات الثقيلة سواء كانت تابعة لشركات حكومية أو قطاع خاص ولاسيما الأوناش التى تعمل فى المشروعات السكنية العالية ، بجانب المعدات التى تعمل بالمحاجر .

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