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صفاء نوار
94%
السيسي
10622130
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
11315595
الأصوات الباطلة
1103245
6%
موسي
693465

محافظات

مؤشرات أولية..17373 صوتًا للسيسي مقابل 368 صوتًا لموسى بلجان محلة دمنة

الخميس 29/مارس/2018 - 01:39 ص
فرز لجان انتخابات
فرز لجان انتخابات الرئاسة مصر 2018
همت الحسينى
كشفت المؤشرات الأولية لعملية فرز أصوات الناخبين باللجنة العامة بمركز ومدينة محلة دمنة والتى تضم 11 لجنة فرعية حصول المرشح عبدالفتاح السيسي على 17504 صوت فيما حصل المرشح موسي مصطفي موسي على 369 صوت .

يذكر أن اجمالى عدد الأصوات خلال فترة التصويت على مدار ثلاثة أيام بتلك اللجان قد بلغ 19034 منهم 17873 صوت صحيح و 1161 صوت باطل.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلًا أجنبيًا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرّر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

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