دار نشر أنباء روسيا تصدر كتاب "سر التابوت الذهبي"

أصدرت المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم بالتعاون مع دار نشر أنباء روسيا كتاب " سر التابوت الذهبي " للكاتب الروسي يوري ياكوفليفيتش بيريبولكين،وقام بترجمة هذا الكتاب الى اللغة العربية الدكتور وحيد محمد شعيب .



التابوت الذهبي الذي يكشف هذا الكتاب أسراره كان قد تم العثور عليه عام 1907 بوادي الملوك- قبل خمسة عشر عامًا من اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون الشهيرة- في العاصمة المعروفة باسم مدينة طيبة، في موقع كان يستخدم كجبانة للفراعنة طوال خمسة قرون، ووسط ركام حجري أغلق الممر مخفيًا تحته أحد الأبواب التي أدت- بعد أعمال حفر لأنفاق استكشافية – إلى الوصول للباب السري.



وعلى جدران الكهف الذي أفضى إليه الباب السري كانت رسوم للملكة تي تتعبد إلى آتون المشع، وهي الملكة التي آثار مصيرها خيال العديد من العلماء لعشرات السنين. إنها ابنة يويا الكاهن بأخميم، والتي كانت زوجة الملك العظين أمنحوتب الثالث الذي امتدت إمبراطوريته من ضفاف الفرات حتى أواسط إفريقيا.



وما أن أضاءت المصابيح حتى ظهرت الكهوف المكدسة بالكنوز، وبرق الذهب على الأرض وعلى الجدران ... وفي أقصى الأركان كان تابوتًا ذهبيًا يتلألأ ويبرق في الفضاء الضيق.



وأثار اكتشاف هذا التابوت خلافًا بين العلماء كبير، إذ لم يتفق أكثرهم حيال الخبيئة الملكية المكتنفة بالغموض الشديد، والتي تتميز بقمة الإثارة. لم يكن مرجع هذا الخلاف لقلة جهد بقدر ما كان ناجمًا عن نقص حاد في المعلومات، وها هو كتاب " سر التابوت الذهبي" يلقي أضواءً مبهرة حول هذا التابوت، ويزيح ستارًا عن نقوش بالتابوت الذهبي، والتي اقترن فيها اسم صاحبة المومياء بداخله بالملك أخناتون- إمنحوتب الرابع-.