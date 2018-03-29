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رياضة

حسام غريب: أتمنى انتهاء أزمة نادي الزمالك.. وخالد عبدالعزيز وقف بجانبي

الخميس 29/مارس/2018 - 03:10 ص
حسام غريب
حسام غريب
قال حسام غريب رئيس قطاع كرة اليد بنادي الزمالك إنه تحدث إلى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بناء على طلب رئيس النادي .

وأضاف غريب في تصريحات لبرنامج الغندور والجمهور المذاع عبر فضائية إل تي سي أنه طلب من خالد عبد العزيز الحصول على بعض الأموال من خزينة وزارة الشباب والرياضة عن طريق جدول الاتحاد المصري لكرة اليد لتدعيم الفريق ولم يعترض .

وأكمل ان الفريق لم يحصل علي مستحقاته المالية وبالرغم من ذلك استطاع تحقيق الفوز في كل المباريات.

واختتم أنه يتمنى انتهاء الأزمة المالية التي تعرض لها نادي الزمالك في الفترة الماضية من اجل ان تعود الامور الى طبيعتها من جديد.

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