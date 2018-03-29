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94%
السيسي
10622130
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
11315595
الأصوات الباطلة
1103245
6%
موسي
693465

محافظات

مؤشرات أولية..السيسي ١٤٥٠٠صوتًا و٦٨٨ لموسى في رأس غارب

الخميس 29/مارس/2018 - 01:40 ص
فرز اللجان
فرز اللجان
محمد الشريف
أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة بمدينة رأس غارب حصول المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي على 14500صوتا، والمرشح موسى مصطفى موسى على 688 صوتا، ، وبلغت عدد الأصوات الباطلة 2949 .

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية التي بدأت الإثنين 26 مارس، حتى الأربعاء 28 من نفس الشهر- المرشحان عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى عن حزب الغد، ويبدأ الاقتراع من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

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