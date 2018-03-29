4 وصفات طبيعية تساعدك في التخلص من عسر الهضم

يعتبر عسر الهضم من أكثر الأمراض شيوعا بين الأشخاص ،فيصاب البعض نتيجة الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون الثلاثية والسكريات،و يعرضهم سوء الهضم الشعور بآلام فى البطن والإحساس بعدم الارتياح.



قدم الدكتور محسن النادى،استشارى الطب البديل،مجموعة من الوصفات الطبيعية التى تساعدك فى التخلص من مشكلة عسر الهضم ،أبرزها :

-تنقع ملعقه صغيره من البردقوش فى كوب مغلى لمده 10 دقائق ثم تصفى وتشرب.

-تضاف شريحه من الزنجبيل الطازج أو ربع ملعقه صغيره من الزنجبيل المطحون إلى كوب ماء مغلى وتترك 10 دقائق ثم تصفى وتشرب.

-يضاف الزنجبيل أثناء إعداد الطعام أو يستخدم كمشروب مره إلى مرتين يوميا.

-ملعقه صغيره من البابونج تنقع فى كوب ماء مغلى لمده 10 دقائق ثم تصفى وتشرب.