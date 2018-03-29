10 معلومات لا تعرفها عن برج الحمل

يبدأ برج الحمل من 21 مارس الی 19 أبریل ،فهو يعد من الأبراج النارية التي لها طابع خاص ولكن رغم ذلك يتسم أصحاب هذا البرج بالقليل من السلبيات.





أوضح الفلكي الدكتور أحمد شاهين، عضو الاتحاد الأمريكي للفلكيين،بعض المعلومات التى لا يعرفها الكثير عن مواليد برج الحمل .

-يحب ممارسة الرياضات الفردية .

-سريع البديهة وقادر على المنافسة.

-يستطيع التنقل بين الحياة الإجتماعية والمهنية وقيام توازن بينهما.

-يكره العمل في مجالات لا تبرز موهبته.

-مواليد برج الحمل ينشطون في أي محيط خارج المنزل.

-بيئته المفضلة أي عمل يتطلب الشجاعة.

-يكره الخمول .

-يحب التحديات البدنية.

-لديه ثقة كبيرة بالنفس.