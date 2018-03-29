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7 أسباب تدفعك لتناول الشاي الأخضر يومياً

الخميس 29/مارس/2018 - 07:02 ص
الشاى الأخضر
الشاى الأخضر
هاجر هانئ
يعتبر الشاى الأخضر من المشروبات الدافئة التى يحرص العديد من الأشخاص على تناولها، وذلك لغناه بمضادات الأكسدة وبعض العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم.

كشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن أبرز الفوائد الصحية التى يكتسبها الجسم عند تناول الشاى الأخضر.

-يساعد على حرق الدهون فيجب شربه قبل النوم بـ 3 ساعات
-يحسن وظائف الكلى، ويقاوم الفشل الكلوي
-يقلل من فرص الإصابة بالقرحة وينظم حركة الأمعاء.
-يخفض مستوى الكولسترول في الدم.
-يمنع تشكل الجلطات الدموية.
-يساعد في تخفيض ضغط الدم.
-تناول الشاي الأخضر لفترات طويلة يساعد على وقف نمو الأوعية الدموية المغذية للأورام ويوقف نشاط أنزيم ضروري لنمو السرطان.

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