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حضري طريقة طاجن أرز بالسجق في الفرن بأسهل الطرق

الخميس 29/مارس/2018 - 04:02 ص
طاجن أرز بالسجق في
طاجن أرز بالسجق في الفرن
هاجر هانئ
نقدم لكم طريقة تحضير طاجن أرز بالسجق في الفرن من مطبخ الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف..
المقادير..
كيلو سجق شرقى
أرز بسمتي مطهو
بصل
فلفل ألوان
ثوم
زيت زيتون
مكعب مرقة
طماطم
ملح
فلفل
بابريكا
بودرة بصل
بودرة ثوم
جبن رومى مبشورة
جبن موتزاريلا مبشورة
طريقة التحضير
* يفرم البصل و الثوم ثم يتم تشويحهم في زيت زيتون على النار ثم يضاف مكعب مرق.
* يقطع الفلفل الألوان ثم يضاف للبصل و الثوم على النار.
* يشوح السجق في زيت زيتون ثم يضاف له الملح و باقي التوابل.
* يضاف السجق للخلطة على النار و يقلب جيدًا.
* تضاف الطماطم المفرومة و تترك حتى تتسبك.
* في طاجن فرن، يفرغ طبقة من الأرز و فوقه طبقة من خلطة السجق و بعدها طبقة أخرى من الارز ثم طبقة أخيرة من خلطة السجق.
* تضاف الجبن فوق الوجه ثم يزج الطاجن بالفرن حتى تسيح الجبن و يقدم بالهنا.

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