«الانقسامات الداخلية» أبرز تحد يواجه أول رئيس وزراء مسلم لإثيوبيا.. ومعهد بريطاني: أحمد يمتلك خبرة استخباراتية تساعده في السياسة الخارجية

"المعهد الملكي للخدمات": تعيين إبي أحمد أثار الأمل في بلاده بشأن الاستقرار

«رويترز»: هذه أبرز الأزمات التي يواجهها رئيس وزراء الجديد صحيفة أوغندية: الإثيوبيون يعلقون آمالا كبرى عليه





تعددت التحليلات التى تناولت تعيين أول مسلم لمنصب رئيس الوزراء في إثيوبيا وهو إبي أحمد، في وقت تشهد البلاد أزمة سياسية واحتجاجات أدت لاستقالة رئيس الوزراء السابق هايلي ماريام ديسالين.





وكانت الاحتجاجات بدأت في عام 2015 عندما قامت الحكومة بمصادرة العديد من الأراضي في إقليم أوروميا ، أكبر منطقة في البلاد من حيث عدد السكان، وكذلك المطالبة بمنحهم المزيد من الحقوق السياسية، واتهمت منظمات حقوق الانسان قوات الأمن بقتل مئات الأشخاص خلال الاحتجاجات.





وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أن أبي أحمد يواجه عدة أزمات في بلاده منها الانقسامات الداخلية والاضطرابات، وأوضحت الوكالة أن تعيين أبي أحمد، وأن استقالة رئيس الوزراء السابق كانت محاولة لتمهيد الطريق للإصلاحات سياسية لمواجهة الاحتجاجات والمطالبات بالإفراج عن معتقلين من المعارضة، وذكرت رويترز نقلا عن محللين قولهم إن على أبي توسيع المجال السياسي والتواصل مع المعارضة وكذلك الاستجابة لمطالب المعارضة.





وقال "المعهد الملكي للخدمات"، المركز البحثي بلندن المتخصص في شؤون الأمن والدفاع، إن تعيين رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد، أثار الأمل في بلاده بشأن حلول السلام والاستقرار بعد سنوات من الاحتجاجات والاضطرابات، ولفت المعهد البريطاني إلى أن خبرة أحمد في مجال الاستخبارات والاتصالات ستساعده على تطبيق إصلاحات شاملة في مجال الأمن والاتصالات، وخارجيا فقد حقق نجاحا عندما شارك في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في رواندا، وأثناء مشاركته في الحرب بين إثيوبيا وإريتريا، ما أعطاه خبرة في معالجة الأزمات الإقليمية.





وأوضح المعهد أن اختيار أحمد جاء في أعقاب استقالة ديسالين، والتى جاءت كمثال على فشل الائتلاف الحاكم في معالجة أزمة الاحتجاجات ضد الحكومة، وتابع أن أحمد يعد أول شخص من قومية الأورومو ذات الأغلبية في البلاد، الذي يتولى هذا المنصب، وقال المعهد الأمني إن أحمد يتمتع بدعم قوي داخلي وخارجي، فخبر تعيينه لاقي قبولا فور إعلانه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الإثيوبيين في الخارج، وأوضح المعهد أن كون أحمد شابا، يبلغ 43 عاما، جعله جذابا لطبقات المتعلمة والعاملة، وكذلك خبرته السياسية كبرلماني ووزير سابق.



