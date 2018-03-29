ننشر النتائج الأولية للجنة العامة الأولى ببندر كفر الشيخ ..فيديو

أعلن المستشار مصطفى معجوز، رئيس اللجنة العامة رقم 1 ومقرها قسم أول كفر الشيخ، عن حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، على 28654 صوتًا، بينما حصل موسى مصطفى على 821 صوتًا.