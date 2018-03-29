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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الخميس 29 مارس 2018 - 39 : 01 ص
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94%
السيسي
10622130
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
11315595
الأصوات الباطلة
1103245
6%
موسي
693465
مؤشرات أولية: السيسي 87781 صوتا مقابل 3465 لموسى بمركز أبنوب
مؤشرات أولية..السيسي ١٤٥٠٠صوتًا و٦٨٨ لموسى في رأس غارب
مؤشرات أولية .. 37207 أصوات للسيسي مقابل 1604 لموسى بالشيخ زايد
مؤشرات أولية.. السيسي 49214 صوتا وموسى 1046 بالأقصر
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ننشر المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية في العجوزة.. فيديو وصور
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ننشر النتائج الأولية للجنة العامة الأولى ببندر كفر الشيخ ..فيديو
الخميس 29/مارس/2018 - 01:37 ص
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محمود زيدان
أعلن المستشار مصطفى معجوز، رئيس اللجنة العامة رقم 1 ومقرها قسم أول كفر الشيخ، عن حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، على 28654 صوتًا، بينما حصل موسى مصطفى على 821 صوتًا.
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