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الأصوات الباطلة
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موسي
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محافظات

ننشر النتائج الأولية للجنة العامة الأولى ببندر كفر الشيخ ..فيديو

الخميس 29/مارس/2018 - 01:37 ص
صدى البلد
محمود زيدان
أعلن المستشار مصطفى معجوز، رئيس اللجنة العامة رقم 1 ومقرها قسم أول كفر الشيخ، عن حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، على 28654 صوتًا، بينما حصل موسى مصطفى على 821 صوتًا. 

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