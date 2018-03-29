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94%
السيسي
10622130
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
11315595
الأصوات الباطلة
1103245
6%
موسي
693465

توك شو

مؤشرات أولية.. 49214 صوتا للسيسي مقابل 1046 لموسى فى الأقصر

الخميس 29/مارس/2018 - 01:28 ص
صدى البلد
حازم عمرو
عرضت قناة اكسترا نيوز ، فيديو من إحدى اللجان بمحافظة الأقصر يوضح المؤشرات الأولية للفرز حيث قال رئيس اللجنة إن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حصل على 49214 صوتًا والمرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى حصل على 1046 صوتًا وكانت الأصوات الباطلة كانت 2220.

وأغلقت اللجان الانتخابية بمحافظات الجمهورية أبوابها معلنة انتهاء عمليات التصويت فى الانتخابات الرئاسية والتى استمرت طيلة الثلاثة أيام ، وبدأت عمليات الفرز فى اللجان الفرعية للانتخابات الرئاسية.


ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

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