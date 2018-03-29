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إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
11315595
الأصوات الباطلة
1103245
6%
موسي
693465

أخبار البلد

ننشر المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية في العجوزة.. فيديو وصور

الخميس 29/مارس/2018 - 01:37 ص
صدى البلد
عمرو سيد
ظهرت النتائج الأولية بعد فرز صناديق التصويت في انتخابات الرئاسة فى عدد من اللجان الفرعية بمنطقة العجوزة.

أعلن المستشار حسام دبوس رئيس اللجنة العامة ومقرها قسم شرطة العجوزة والمنعقدة بالمتحف الزراعى بالدقى، حصول المرشح عبد الفتاح السيسى على 64934 صوتا والمرشح موسى مصطفى موسى على 2058 صوتا.

وأضاف دبوس أن عدد الأصوات الصحيحة 66992 بنسبة 91% وعدد الأصوات الباطلة 6288 ويلغ عدد الحضور 73180 من أصل 231376 صوتا.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.
ننشر المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية في العجوزة.. فيديو وصور
ننشر المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية في العجوزة.. فيديو وصور
ننشر المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية في العجوزة.. فيديو وصور
ننشر المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية في العجوزة.. فيديو وصور

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