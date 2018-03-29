مؤشرات أولية.. السيسي 77 ألفا 856 صوتا مقابل 2257 لموسى لجنة الرمل بالإسكندرية

أعلنت اللجنة العامة رقم 3 قسم أول الرمل، عن نتيجة فرز الأصوات داخل اللجنة العامة، والتي حضر فيها 88186 ناخبًا بنسبة مشاركة 37.1%.





وبلغ عدد الأصوات الصحيحة داخل تلك اللجنة 80103 أصوات، بجانب 8073 صوتًا باطلًا.





وحصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 77856 صوتًا، بينما حصل المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى على 2257 صوتًا.





ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.





ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.





وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.





ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.



