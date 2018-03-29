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صفاء نوار
94%
السيسي
10622130
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
11315595
الأصوات الباطلة
1103245
6%
موسي
693465

محافظات

مؤشرات أولية.. «السيسي» 47465 صوتاً مقابل 1487 لـ «موسى» بمشتول السوق

الخميس 29/مارس/2018 - 01:31 ص
صدى البلد
وائل شاهين
انتهت أعمال الفرز الأولية باللجنة العامة الفرعية رقم 19 بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية بإشراف العقيد أحمد الهوارى رئيس المدينة، وحصل المرشح عبدالفتاح السيسي على 47465 صوتًا بينما حصل المنافس موسي مصطفي موسي على 1487 صوتاً و3078 صوتًا باطلًا.

يشار إلى أن من لهم حق التصويت بمركز مشتول السوق 113976، وأدلى 52030 ناخبًا بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، بنسبة 45.65 %.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالشرقية 4 ملايين و132 ألفاً و628 ناخباً وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 1032 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1149 لجنة فرعية.

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