مؤشرات أولية.. «السيسي» 47465 صوتاً مقابل 1487 لـ «موسى» بمشتول السوق

انتهت أعمال الفرز الأولية باللجنة العامة الفرعية رقم 19 بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية بإشراف العقيد أحمد الهوارى رئيس المدينة، وحصل المرشح عبدالفتاح السيسي على 47465 صوتًا بينما حصل المنافس موسي مصطفي موسي على 1487 صوتاً و3078 صوتًا باطلًا.





يشار إلى أن من لهم حق التصويت بمركز مشتول السوق 113976، وأدلى 52030 ناخبًا بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، بنسبة 45.65 %.



