موسى مصطفى موسى: خبرة الانتخابات الرئاسية تؤهلني للترشح في عام 2022 ..فيديو

أكد المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، أن الفائز في الانتخابات الرئاسية هو الشعب المصري بأكمله، لأنه استطاع أن يؤمن مستقبله ويحافظ على استقرار الدولة من خلال دحر كثير من المحاولات الداعية لهدم الدولة المصرية.





وأضاف "موسى"، في مداخلة هاتفية بالإعلامية ريهام السهلي على فضائية "إكسترا نيوز"، قائلا: "لدي خطة عقب الانتخابات وسأحاول تفعيل برنامجي التنموي والاقتصادي، من خلال إهدائه للرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذه على أرض الواقع ".





وتابع: "الخبرة التي اكتسبتها في الانتخابات تؤهلني للترشح لمنصب الرئاسة في انتخابات 2022".