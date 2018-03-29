مؤشرات أولية.. 44731 صوتاً للسيسي مقابل 1443 لموسى بالشرقية

عرضت قناة اكسترا نيوز ، فيديو من اللجنة العامة الأولى بمحافظة الشرقية يوضح المؤشرات الأولية للفرز حيث قال رئيس اللجنة إن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حصل على 44731 صوتًا والمرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى حصل على 1443 صوتًا.

وأغلقت اللجان الانتخابية بمحافظات الجمهورية أبوابها معلنة انتهاء عمليات التصويت فى الانتخابات الرئاسية والتى استمرت طيلة الثلاثة أيام ، وبدأت عمليات الفرز فى اللجان الفرعية للانتخابات الرئاسية.





وكانت اللجان فتحت أبوابها صباح اليوم في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليومان الأول والثانى قد شهدا إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام .





ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليوناً و78 ألفاً و138 ناخباً، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.





ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.





وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.



