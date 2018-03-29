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94%
السيسي
10622130
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
11315595
الأصوات الباطلة
1103245
6%
موسي
693465

توك شو

موسى مصطفى موسى: أنا بالمركز الثاني في كل الأحوال

الخميس 29/مارس/2018 - 01:30 ص
موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى
عمرو ممدوح
قال موسى مصطفى موسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، إنه في المركز الثاني في كل الأحوال، بعد المرشح عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الأصوات الباطلة لا تحسب، وهي تعبر عن الإخوان وتصويتهم.

وأضاف "موسى"، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه سيحرص على توصيل برنامجه الانتخابي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاستفادة منه، من أجل مزيد من التنمية، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يحصل على نسبة 10%، إلا أن شعبية السيسي كانت أكبر من ذلك.

وأوضح المرشح لرئاسة الجمهورية، أنه كسب احترام الكثيرين من مشاركته كمرشح بالانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه لم يخسر شيئًا بل كان فائزًا على كل الأحوال.

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