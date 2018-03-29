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صفاء نوار
94%
السيسي
10622130
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
11315595
الأصوات الباطلة
1103245
6%
موسي
693465

محافظات

مؤشرات أولية.. السيسي يحصد 38485 صوتاً مقابل 2181 لموسى باللجنة العامة الأولى بمطروح

الخميس 29/مارس/2018 - 01:34 ص
صدى البلد
محمد الصاحى
أعلنت اللجان العامة رقم 1 بمطروح ، عن نتيجة فرز الأصوات داخل اللجنة العامة، والتي حضر بها 46711 ناخبا من إجمالي 133411 ناخب مقيد بتلك اللجنة.

وبلغ عدد الأصوات الصحيحة داخل تلك اللجنة 40666 صوتا، بجانب 6045 صوت باطل.

وحصل المرشح عبد الفتاح السيسي السيسي على 38485 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى على 2181 صوتا.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

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