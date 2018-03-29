موسى مصطفى موسى: فخور بعدد المشاركين في الانتخابات الرئاسية

قال موسى مصطفى موسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، إنه سعيد بأنه كان له دور في الخروج بمشهد الانتخابات بهذا المشهد، وعرقلة الفرصة أمام أعداء الوطن، وكل من يحاول التربص بمصر.



وتقدم موسى، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» بالشكر لكل الناخبين الذين حرصوا على الإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية، وفخور بأعداد المصريين المشاركين في الانتخابات.



وأوضح أن رد المصريين كان إيجابيا لكل العالم، قائلا: "أتوقع أن يكون عدد الناخبين تجاوز 30 مليون ناخب"، معربا عن اندهاشه من أحاديث البعض بأنه كان هناك حشد من جانب الحكومة للمواطنين للإدلاء بصوتهم، قائلا: "ماينفعش ندي فرصة للغرب لاستخدام هذه العبارات ضد مصر".



