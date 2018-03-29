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94%
السيسي
10622130
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
11315595
الأصوات الباطلة
1103245
6%
موسي
693465

محافظات

مؤشرات أولية.. السيسي 173450 صوتاً وموسى 2345 بعد فرز 134 لجنة بالغربية

الخميس 29/مارس/2018 - 01:35 ص
فرز لجان انتخابات
فرز لجان انتخابات الرئاسة مصر 2018
محمد عبد الخالق
أسفرت مؤشرات النتائج الأولية بغرفة العمليات الأولية بمحافظة الغربية اليوم عن تفوق المرشح عبد الفتاح السيسي على حساب مصطفي موسي.

وأسفرت المؤشرات عن تقدم السيسي بـ"173450" صوتاً وموسى "2345" صوتًا فى 134 لجنة بينما جاءت الأصوات الباطلة 2134 صوتاً.
ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلًا أجنبيًا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. 

ومن المقرّر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.
مؤشرات أولية.. السيسي 173450 صوتاً وموسى 2345 بعد فرز 134 لجنة بالغربية
مؤشرات أولية.. السيسي 173450 صوتاً وموسى 2345 بعد فرز 134 لجنة بالغربية
مؤشرات أولية.. السيسي 173450 صوتاً وموسى 2345 بعد فرز 134 لجنة بالغربية

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