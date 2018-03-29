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94%
السيسي
10622130
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
11315595
الأصوات الباطلة
1103245
6%
موسي
693465

محافظات

مؤشرات أولية.. السيسي 45714 صوتا مقابل 2048 لموسى في ساحل سليم بأسيوط

الخميس 29/مارس/2018 - 01:35 ص
صدى البلد
إيهاب عمر
أسفرت نتائج الفرز بكافة لجان مركز ساحل سليم في أسيوط عن حصول المرشح عبدالفتاح السيسي على 45714 صوتا مقابل 2048 لموسى مصطفى موسى وبلغ عدد اجمالي الاصوات الباطلة 4006 صوت مقابل 47ألفا و762صوتا صحيحا وبلغ اجمالي عدد الحاضرين 51ألفا و768صوتا من إجمالي عدد الاصوات المقيدة 100 ألف و209 أصوات.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية والمقيدين بجداول أسيوط يبلغ 2 مليون و563 ألفا و259 ناخبًا يشرف عليها 750 قاضيًا من أعضاء مختلف الهيئات القضائية للاشراف علي العملية الانتخابية التي تجري في 15 لجنة عامة بأسيوط متمثلة فى 497 مركزا انتخابيا تمثل 599 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزا إداريا وحيا بالإضافة إلى ندب 4193 من موظفي المحاكم والنيابات وهيئات ومديريات الخدمات بالمحافظة لمساعدة القضاه المشرفين على تلك اللجان.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل. ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا علي تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

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