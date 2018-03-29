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صفاء نوار
94%
السيسي
10622130
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
11315595
الأصوات الباطلة
1103245
6%
موسي
693465

محافظات

مؤشرات أولية.. 60 ألف صوت للسيسي مقابل 1452 لموسى في بندر شبين الكوم

الخميس 29/مارس/2018 - 01:39 ص
صدى البلد
محمد احمد
أعلنت اللجنة العامة لبندر شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، عن انتهاء اعمال الفرز في اللجان الفرعية في الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت النتائج تقدم المرشح عبد الفتاح السيسي وحصوله على 60 ألف صوت بينما حصل منافسه موسي مصطفي موسي علي 1452 صوتاً وبلغ عدد الاصوات الصحيحة 61452 صوتا.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلًا أجنبيًا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. 

ومن المقرّر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

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