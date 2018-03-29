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94%
السيسي
10622130
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
11315595
الأصوات الباطلة
1103245
6%
موسي
693465

توك شو

مؤشرات أولية.. «السيسي» يحصد 77183 صوتا و«موسى» 2579 ببندر طنطا ..فيديو

الخميس 29/مارس/2018 - 01:39 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
هاني حسين
أعلنت المؤشرات الأولية لفرز الانتخابات الرئاسية في لجنة عامة رقم 1 بندر طنطا، بمحافظة الغربية، أن عدد الناخبين المقيدين بكشوف اللجنة العامة 191594 صوتا، والذين أدلوا بأصواتهم 88544 صوتا، وإجمالي الأصوات الصحيحة 79762 صوتا، والأصوات الباطلة 8782 صوتا.

وحصل المرشح عبد الفتاح السيسي السيسي 77183صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى على 2579 صوتا.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

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