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صفاء نوار
94%
السيسي
10622130
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
11315595
الأصوات الباطلة
1103245
6%
موسي
693465

محافظات

مؤشرات أولية.. السيسي 65775 صوتا وموسى 3061 بمدينة أبوتيج في أسيوط

الخميس 29/مارس/2018 - 01:40 ص
صدى البلد
إيهاب عمر
أسفرت نتائج الفرز بلجان مركز ومدينة أبوتيج في أسيوط عن حصول المرشح عبد الفتاح السيسي على 65775 صوتا مقابل 3061 لموسى مصطفى موسى وبلغ عدد إجمالي الأصوات الباطلة 5942 صوتا مقابل 68836 صوتا صحيحا وبلغ إجمالي عدد الأصوات 74779 صوتا.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية والمقيدين بجداول أسيوط يبلغ 2 مليون و563 ألفا و259 ناخبًا يشرف عليها 750 قاضيًا من أعضاء مختلف الهيئات القضائية للإشراف على العملية الانتخابية التي ستجري في 15 لجنة عامة بأسيوط متمثلة فى 497 مركزا انتخابيا يمثلون 599 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزا إداريا وحيا بالإضافة إلى ندب 4193 من موظفي المحاكم والنيابات وهيئات ومديريات الخدمات بالمحافظة لمساعدة القضاة المشرفين على تلك اللجان.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل. ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا علي تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب

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