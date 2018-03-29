مؤشرات أولية.. السيسي 49214 صوتا وموسى 1046 بالأقصر

أعلنت اللجنة العامة رقم واحد بمحافظة الأقصر المؤشرات الأولية لفرز أصوات الناخبين فى الانتخابات الرئاسية 2018.



ويبلغ إجمالى عدد اللجان الفرعية 32 لجنة فرعية، وعدد المسجلين فيها 155863 ناخبا، وعدد من أدلى بصوته بلغ 52481 ناخبا، وجملة الأصوات الصحيحة بلغ 50260 صوتا، وعدد الأصوات الباطلة بلغ 2221 صوتا.



وحصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 49214 صوتا، والمرشح موسى مصطفى موسي على 1046 صوتا.



وأغلقت اللجان الانتخابية بمحافظات الجمهورية أبوابها معلنة انتهاء عمليات التصويت فى الانتخابات الرئاسية والتى استمرت طيلة الثلاثة أيام ، وبدأت عمليات الفرز فى اللجان الفرعية للانتخابات الرئاسية.



وكانت اللجان فتحت أبوابها صباح اليوم في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليومان الأول والثانى شهدا إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية العرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام .



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.



ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.



وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.



ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

