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فن

ماجد المهندس يطلق كليب "ليطمئن قلبي" على "أنغامي"

الخميس 29/مارس/2018 - 03:02 ص
ماجد المهندس
ماجد المهندس
رامي أمين
أطلق الفنان ماجد المهندس فيديو كليب أغنية "ليطمئن قلبي" حصريًا عبر تطبيق "أنغامي"، تمهيدًا لطرحه علي موقع "يوتيوب" والقنوات الفضائية خلال أيام.

"ليطمئن قلبي" احدى أغنيات البوم ماجد الأخير "الدنيا دوارة" ، وهي من كلمات فهد المساعد الحان ياسر بوعلي، وتم تصويرها في أوكرانيا تحت إشراف المخرج "سعيد الماروق".

علي صعيد أخر، يستعد "المهندس" لإحياء حفل غنائي مساء اليوم على كورنيش أبو ظبي ضمن فعاليات مهرجان "أم الإمارات".

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