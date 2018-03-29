8 معلومات عن طبيب الرؤساء الوزير الجديد في حكومة ترامب

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء، الطبيب روني جاكسون وزيرا لشئون المحاربين القدامى بدلا من ديفيد شوكلين لينضم الأخير إلى قائمة المسؤولين الذين عزلهم ترامب في الفترة الأخيرة.



وإليكم أبرز 8 معلومات عن "جاكسون" الطبيب المقرب من ترامب :



1- جاكسون هو طبيب البيت الأبيض والذي اكد أن ترامب يتمتع بصحة جيدة ولديه "جينات عظيمة".



2- انضم إلى البيت الأبيض في 2006 وعينه أوباما طبيبا رئاسيا في 2013.



3- تخرج من كلية الطب بجامعة تكساس وحاصل على ماجستير في علم الأحياء البحرية.



4- انضم إلى البحرية الأمريكية وأصبح طبيبا للطوارئ وضابطا غواصا.



5- كان جاكسون طبيب الطوارئ المسؤول عن الضباط الأمريكيين في العراق.



6- حصل على وسام الاستحقاق ووسام الإنقاذ البحري لسلاح البحرية وعدد من الفرق خلال فترة خدمته.



7- أشاد بالقوة العقلية لترامب نافيا عنه شبهة الزهايمر أو الخرف.



8- أخبر ترامب أنه سيعيش 200 عاما إذا اتبع نظام غذائي صحي خلال الـ20 سنة القادمة.