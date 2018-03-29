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صفاء نوار
94%
السيسي
13542265
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
14333143
الأصوات الباطلة
1335556
6%
موسي
790878

محافظات

النتيجة الكاملة للبحر الأحمر.. 114827 صوتا للسيسي مقابل 6045 لموسى والأصوات الباطلة 14878

الخميس 29/مارس/2018 - 02:22 ص
فرز لجان انتخابات
فرز لجان انتخابات الرئاسة مصر 2018
محمد الشريف
أظهرت المؤشرات الأولية لنتيجة التصويت بالانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر، حصول المرشح عبد الفتاح السيسى على عدد 114827 صوتًا، بينما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 6045 صوتًا، والأصوات الباطلة 14878 صوتًا.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية التي بدأت الإثنين 26 مارس، حتى الأربعاء 28 من نفس الشهر- المرشحان عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى عن حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع. وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

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