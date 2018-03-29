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الأصوات الباطلة
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موسي
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محافظات

مؤشرات أولية.. السيسي 61 ألفا و685 وموسى 2429 بمدينة سمسطا ببني سويف

الخميس 29/مارس/2018 - 02:57 ص
فرز لجان انتخابات
فرز لجان انتخابات الرئاسة مصر 2018
محمد عبد الحليم
أظهرت المؤشرات الأولية والتي انتهت إليها اللجنة العامة بمركز ومدينة سمسطا ببني سويف من فرز وتجميع أوراق الأصوات الخاصة باللجان الفرعية الموجودة بالقرية.

وحصل الرئيس عبد الفتاح السيسي على 61 ألفا و685 صوتا، فيما حصل المرشح الثانى موسى مصطفى موسى على 2429.

وبلغ إجمالى الحاضرين فى اللجان الفرعية 68 ألفا و921 صوتًا وإجمالي الأصوات الصحيحة 64 ألفا و114 صوتًا والأصوات الباطلة 4107 أصوات.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

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