مؤشرات أولية.. السيسي 61 ألفا و685 وموسى 2429 بمدينة سمسطا ببني سويف

أظهرت المؤشرات الأولية والتي انتهت إليها اللجنة العامة بمركز ومدينة سمسطا ببني سويف من فرز وتجميع أوراق الأصوات الخاصة باللجان الفرعية الموجودة بالقرية.





وحصل الرئيس عبد الفتاح السيسي على 61 ألفا و685 صوتا، فيما حصل المرشح الثانى موسى مصطفى موسى على 2429.





وبلغ إجمالى الحاضرين فى اللجان الفرعية 68 ألفا و921 صوتًا و إجمالي الأصوات الصحيحة 64 ألفا و114 صوتًا والأصوات الباطلة 4107 أصوات.



