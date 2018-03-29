مؤشرات أولية.. السيسي 90411 صوتًا وموسى 2905 في الهرم

أعلنت اللجنة العامة بدائرة الهرم بمحافظة الجيزة حضور ٤١٨١٧٥ ناخباً خلال الثلاثة أيام للانتخابات الرئاسية، من إجمالي اصوات يحق لها الاقتراع باللحان الفرعية بالهرم.
وبلغت الأصوات الباطلة ٩٦٨٨، بينما جاءت الصحيحة ٩٣٣١٦ صوتا، حصل الرئيس عبد الفتاح السيسي على ٩٠٤١١ صوتاً من هذه الأصوات بينما حصل موسي مصطفي موسي على ٢٩٠٥ أصوات.
ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.
ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.
وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلًا أجنبيًا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.
ومن المقرّر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.