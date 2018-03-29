النتيجة الكاملة لمحافظة قنا.. السيسي 524 الف و988 صوت وموسى 12069

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات الرئاسة بمحافظة قنا، نتائج التصويت بالمحافظة والتى بلغت 563556 صوت بنسبة 30,06% من إجمالي عدد ناخبين بالمحافظة يبلغ 1875016، كان عدد الأصوات الصحيحة منها 537057 صوت و الباطلة 26499 صوت، حصل منها المرشح عبدالفتاح السيسى على 524988 صوت بنسبة 97,75% مقابل 12069 صوت لموسى مصطفى موسى بنسبة 2,25 %.



وكانت نتائج المركز كالآتى، مركز قنا المرشح عبدالفتاح السيسي حصل على 56646 صوت مقابل 1591 صوت لموسى مصطفى موسى وكانت الأصوات الصحيحة 58237 و الباطلة 2511 صوت، من إجمالي الناخبين 60748 ناخب وناخبة.



أما بندر قنا، المرشح عبدالفتاح السيسى حصل على 41574 صوت مقابل 1909 صوت لموسى مصطفى موسى وكانت الأصوات الصحيحة 43483 صوت و الباطلة 4297 صوت من إجمالي ناخبي 47780 ناخب وناخبة.



وفى مركز دشنا حصل المرشح عبدالفتاح السيسى على 55139 صوت مقابل 1440 صوت لموسى مصطفى موسى وكانت الأصوات الصحيحة 56579 صوت و الباطلة 2512 صوت، من إجمالي ناخبي 59091 ناخب و ناخبة.



أما مركز قفط فقد حصل المرشح عبدالفتاح السيسى، على 20401 صوت مقابل 906 صوت لموسى مصطفى موسى وكانت الأصوات الصحيحة 21307 صوت و الأصوات الباطلة 1711 صوت، من جملة ناخبين 23018 ناخب وناخبه.



و فى مركز الوقف، المرشح عبدالفتاح السيسى حصل على 19111 صوت مقابل 450 صوت لموسى مصطفى موسى وكانت الأصوات الصحيحة 19561 صوت و الباطلة 1044 صوت، من جملة ناخبين 20605 ناخب وناخبة.



أما مركز فرشوط المرشح عبدالفتاح السيسى حصل على 38924 صوت مقابل 937 صوت لموسى مصطفى موسى وكانت الأصوات الصحيحة 39861 صوت و الباطلة 1783 صوت من إجمالي ناخبي 41644 ناخب و ناخبة.



وفى مركز نجع حمادى، المرشح عبدالفتاح السيسى حصل على 100347 صوت مقابل 2233 صوت لموسى مصطفى موسى وكانت الأصوات الصحية 102580 صوت و الباطلة 4203 صوت من إجمالي ناخبي 106783 ناخب و ناخبه.



أما مركز أبوتشت المرشح عبدالفتاح السيسى حصل على 87313 صوت مقابل 1508 صوت لموسى مصطفى موسى وكانت الأصوات الصحيحة 88821 صوت الباطلة 3022 صوت و الناخبين 91843 ناخب و ناخبه.



وفى مركز نقادة، المرشح عبدالفتاح السيسى حصل على 33234 صوت مقابل 869 صوت لموسى مصطفى موسى وكانت الأصوات الصحيحة 34123 صوت و الباطلة 1653 صوت، من إجمالي ناخبي 35776 ناخب و ناخبة.



أما مركز قوص المرشح عبدالفتاح السيسى، حصل على 72279 صوت مقابل 226 صوت لموسى مصطفى موسى وكانت الأصوات الصحيحة 72505 صوت و الباطلة 3763 صوت، من اجمالى ناخبين 76268 ناخب و ناخبه.

