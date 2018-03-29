المؤشرات الأولية.. السيسي 125153 صوتاً وموسى 2282 بمركز شبين الكوم

أنهت اللجنة العامة بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اعمال الفرز عقب الانتهاء من التصويت في الانتخابات الرئاسية.
حصل المرشح عبد الفتاح السيسى على 125153 صوتا، والمرشح موسى مصطفى موسى على 2282 صوتا، وبلغت عدد الأصوات الباطلة 6150 صوتا, بينما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 127453 صوتاً.
ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.
ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.
وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلًا أجنبيًا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.
ومن المقرّر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.