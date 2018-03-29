ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
94%
السيسي
13542265
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
14333143
الأصوات الباطلة
1335556
6%
موسي
790878

محافظات

المؤشرات الأولية.. السيسي 125153 صوتاً وموسى 2282 بمركز شبين الكوم

الخميس 29/مارس/2018 - 02:55 ص
صدى البلد
محمد احمد
أنهت اللجنة العامة بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اعمال الفرز عقب الانتهاء من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

حصل المرشح عبد الفتاح السيسى على 125153 صوتا، والمرشح موسى مصطفى موسى على 2282 صوتا، وبلغت عدد الأصوات الباطلة 6150 صوتا, بينما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 127453 صوتاً.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلًا أجنبيًا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. 

ومن المقرّر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

ترشيحاتنا

الآلاف يحتفلون بنجاح الانتخابات أمام مقر «كلنا معاك من أجل مصر»

بعد فرز 6 آلاف لجنة.. حملة موسى: 4.2٪ من الأصوات لمرشحنا

أحمد موسى: تطبيق غرامة 500 جنيه لمن لم يشارك .. وإحالة المخالفات للنيابة العامة

سعفان الصغير لـ«مدحت شلبي»: «أنت راجل عجوز سيب عواد في حاله» ..فيديو

أحمد موسى: 4 سنوات جديدة نكد وسواد على أعضاء الجماعة الإرهابية.. فيديو

بعد معسكر سويسرا.. إبراهيم فايق يتوقع قائمة المنتخب في المونديال

علاء ميهوب عن التعاقد مع صلاح محسن: لكل زمن عاداته.. فيديو

مؤشرات أولية.. مليون و250 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم في المنيا

أحمد موسى: «الإخوان والطابور الخامس هيدفعوا غرامة الانتخابات وهنبني بيها سيناء» .. فيديو

موسى مصطفى موسى: خبرة الانتخابات الرئاسية تؤهلني للترشح في عام 2022 ..فيديو

خالد الغندور: نجل مدرب الزمالك ينضم لستوك سيتي برفقة رمضان صبحي.. فيديو

مؤشرات أولية.. السيسي 1950 صوتا وموسى 52 بإحدى لجان الشرقية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 200 صورة لعمليات الفرز والمؤشرات بالانتخابات الرئاسية

حكاية 2248 عملة أثرية بالمتحف الإسلامي ..صور

منة عرفة بإطلالة أنثوية حمراء ..صور

شاهد.. بدء فرز الأصوات في اللجنة العامة بـ «دار السلام»

كريم فهمى وأيتن عامر يحتفلان بفيلم "على بابا".. صور

فيديو

قمحة: طبيعة المجتمع المصري في التصويت تأتي من الريف.. فيديو
مرتضى منصور: «أنا بطبل وأزمر لبلدي وكلنا بنحب السيسي» ..فيديو
شريف عامر يعتذر لعميد هندسة الزقازيق بسبب واقعة الرشوة ..فيديو
موسى مصطفى موسى: «دخلت الانتخابات عشان غيرتي على بلدي».. فيديو
مؤشرات أولية.. السيسي 68351 صوتا وموسى 1914 بشبرا ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ