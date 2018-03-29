ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
94%
السيسي
13542265
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
14333143
الأصوات الباطلة
1335556
6%
موسي
790878

محافظات

مؤشرات أولية.. السيسي 53976 صوتاً وموسى 2133 بمدينة أخميم بسوهاج

الخميس 29/مارس/2018 - 02:58 ص
صدى البلد
إسلام رياض
أظهرت المؤشرات الأولية بدائرة مدينة أخميم حصول المرشح عبدالفتاح السيسي علي 53976 صوتاً بينما حصل موسي مصطفي موسي علي 2133 صوتاً بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 4148 صوتا.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلًا أجنبيًا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. 

ومن المقرّر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

ترشيحاتنا

خالد الغندور يكشف عن حارس المنتخب الأساسى فى مونديال روسيا.. فيديو

مؤشرات أولية.. السيسي 120430 صوتا وموسى 3404 بلجنة قسم أول المنتزه بالإسكندرية

تعرف على هدية رئيس الاتحاد البرتغالي لـ«أبو ريدة»

شريف عامر يعتذر لعميد هندسة الزقازيق بسبب واقعة الرشوة ..فيديو

شاهد.. 200 صورة لعمليات الفرز والمؤشرات بالانتخابات الرئاسية

أحمد موسى: تطبيق غرامة 500 جنيه لمن لم يشارك .. وإحالة المخالفات للنيابة العامة

شاهد.. 50 صورة ترصد مداهمة العاصفة الترابية للمحافظات

كريم فهمى وأيتن عامر يحتفلان بفيلم "على بابا".. صور

مؤشرات أولية.. السيسي 97559 صوتا وموسى 4991 بأسيوط .. فيديو

موسى مصطفى: 35 مليون ناخب نزلوا للانتخابات .. ونسبة المشاركة أكثر من 50%

عمرو دياب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. صور

موسى مصطفى موسى: خبرة الانتخابات الرئاسية تؤهلني للترشح في عام 2022 ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 200 صورة لعمليات الفرز والمؤشرات بالانتخابات الرئاسية

حكاية 2248 عملة أثرية بالمتحف الإسلامي ..صور

منة عرفة بإطلالة أنثوية حمراء ..صور

شاهد.. بدء فرز الأصوات في اللجنة العامة بـ «دار السلام»

كريم فهمى وأيتن عامر يحتفلان بفيلم "على بابا".. صور

فيديو

قمحة: طبيعة المجتمع المصري في التصويت تأتي من الريف.. فيديو
مرتضى منصور: «أنا بطبل وأزمر لبلدي وكلنا بنحب السيسي» ..فيديو
شريف عامر يعتذر لعميد هندسة الزقازيق بسبب واقعة الرشوة ..فيديو
موسى مصطفى موسى: «دخلت الانتخابات عشان غيرتي على بلدي».. فيديو
مؤشرات أولية.. السيسي 68351 صوتا وموسى 1914 بشبرا ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ