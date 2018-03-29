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فن

تراجع إيرادات "رغدة متوحشة" هذا الأسبوع

الخميس 29/مارس/2018 - 06:02 ص
صدى البلد
سمر سعد
تراجعت إيرادات فيلم رغدة متوحشة هذا الأسبوع ولم تتعد 300 ألف جنيه، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 18 مليونًا و914 ألف جنيه بعد 10 أسابيع من العرض بدور السينما.

ويقوم ببطولة الفيلم رامز جلال وبيومى فؤاد وانتصار ومحمد ثروت وأحمد فتحى، وهو من تأليف لؤى السيد وإخراج محمد كريم.

وتدور الأحداث حول "إسماعيل" الذى يعمل فى أحد مراكز التجميل، ولكن عندما يعلم أن الفنان بيومى فؤاد "مخرج الإعلانات" يريد فتاة لأحد الإعلانات، يحول نفسه لفتاة من أجل تقديم الإعلان، وبالفعل ينجح فى ذلك قبل أن ينكشف أمره ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، مثل التحرش وغيرها من مظاهر المعاناة التى تواجها المرأة فى مجتمعنا.

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