تراجع إيرادات "رغدة متوحشة" هذا الأسبوع

تراجعت إيرادات فيلم رغدة متوحشة هذا الأسبوع ولم تتعد 300 ألف جنيه، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 18 مليونًا و914 ألف جنيه بعد 10 أسابيع من العرض بدور السينما.





ويقوم ببطولة الفيلم رامز جلال وبيومى فؤاد وانتصار ومحمد ثروت وأحمد فتحى، وهو من تأليف لؤى السيد وإخراج محمد كريم.



