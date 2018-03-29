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94%
السيسي
13542265
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
14333143
الأصوات الباطلة
1335556
6%
موسي
790878

محافظات

مؤشرات أولية.. السيسي 45673 صوتا وموسى 2093 بلجان قسم ثان أسيوط

الخميس 29/مارس/2018 - 02:55 ص
فرز لجان انتخابات
فرز لجان انتخابات الرئاسة مصر 2018
إيهاب عمر
أسفرت نتائج فرز لجان قسم ثان أسيوط عن حصول المرشح عبدالفتاح السيسي على 45673 صوتا مقابل 2093 لموسى مصطفى موسى وبلغ عدد إجمالي الأصوات الباطلة 7126 صوتا مقابل 47 ألفا و766 صوتا صحيحا وبلغ إجمالي عدد الأصوات الذين أدلوا بأصواتهم 54 ألفا و892 صوتا من إجمالي 130 ألفا و146 ناخبا مقيدا بتلك اللجان.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية والمقيدين بجداول أسيوط يبلغ 2 مليون و563 ألفا و259 ناخبًا يشرف عليها 750 قاضيًا من أعضاء مختلف الهيئات القضائية للإشراف علي العملية الانتخابية التي ستجري في 15 لجنة عامة بأسيوط متمثلة فى 497 مركزا انتخابيا تمثل 599 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزا إداريا وحيا بالإضافة إلى ندب 4193 من موظفي المحاكم والنيابات وهيئات ومديريات الخدمات بالمحافظة لمساعدة القضاة المشرفين على تلك اللجان.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل. ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا علي تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب


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