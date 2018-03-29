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94%
السيسي
13542265
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
14333143
الأصوات الباطلة
1335556
6%
موسي
790878

محافظات

مؤشرات أولية.. السيسي 115 ألفاً و395 وموسى 4751 بمدينة الواسطى ببني سويف

الخميس 29/مارس/2018 - 02:54 ص
فرز لجان انتخابات
فرز لجان انتخابات الرئاسة مصر 2018
محمد عبد الحليم
أظهرت نتائج الفرز داخل اللجنة العامة الثامنة ومقرها مركز وبندر الواسطى شمال بنى سويف عن حصول الرئيس السيسى على 115 ألفا و395 صوتاً فيما حصل المرشح الثانى موسى مصطفى موسى على 4751 صوتًا.

وبلغ إجمالى عدد اللجان الفرعية 70 لجنة وعدد من يحق لهم التصويت 270 ألفا 503 صوتًا وعدد من أدلوا بأصواتهم 128 ألفاً و641 صوتًا وعدد الأصوات الباطلة 8495 صوتًا وعدد الأصوات الصحيحة 120 ألفا و146 صوتًا. 

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف

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