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94%
السيسي
13542265
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
14333143
الأصوات الباطلة
1335556
6%
موسي
790878

محافظات

مؤشرات أولية.. السيسى 23063 صوتاً وموسى1027 في العبور

الخميس 29/مارس/2018 - 02:51 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
كشفت نتائج فرز الأصوات لانتخابات رئاسة الجمهورية بمدينة العبور بمحافظة القليوبية عن حصول المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 23063 صوتاً مقابل 1027 صوتاً للمهندس موسى مصطفى موسى.

وبلغ إجمالي عدد الناخبين 28036 ناخباً وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 24090 صوتًا وعدد الأصوات الباطلة 3946 صوتاً وبلغت نسبة المشاركة 41.51‎%.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلًا أجنبيًا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. 

ومن المقرّر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

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