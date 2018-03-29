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فن

ماريتا الحلاني تفوز بجائزة «Kids Choice Awards»

الخميس 29/مارس/2018 - 09:29 ص
ماريتا الحلاني تفوز
ماريتا الحلاني تفوز بجائزة " Kids Choice Awards "
رامي أمين
حصدت الفنانة اللبنانية الشابة ماريتا الحلاني، جائزة Nickelodeon Kids Choice Awards عن فئة Favorite Arab Music Artist لعام 2018، وتوجهت ماريتا بالشكر لمتابعيها عبر حسابها على "تويتر"، مؤكدة أنهم أصحاب الفضل في حصولها على الجائزة.

وقالت "ماريتا" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بفضلكم وبفضل محبتكم، ربحت جائزة "نيكلوديون كيدز تشويس اواردز" العالمية بفئة Favorite Arab Music Artist، شكرا لكم، شكرا يا الله".

من جهة ثانية، تواصل "ماريتا" تسجيل أغنيات أول ألبوماتها والذي تتعاون من خلاله مع نخبة من الشعراء منهم نزار فرنسيس، وسمير صفير، وبهاء الدين محمد، ومن الملحنين مصطفى جاد، وفضل سليمان، وغيرهم من الأسماء.

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