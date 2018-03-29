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توك شو

أحمد موسى يفقد أعصابه على الهواء بسبب مانشيت إحدى الصحف المصرية

الخميس 29/مارس/2018 - 03:00 ص
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
كريم الخطيب
قال الكاتب الصحفي محمود نفادي، إن هناك "مانشيت" بإحدى الصحف المصرية يحمل اتهامًا صريحًا بلا دليل بأن الدولة هي التي حشدت الجماهير في آخر أيام الانتخابات، وتم توزيع أموال وهدايا عينية على الناخبين أمام اللجان، وهذا لإفساد فرحة المصريين.

وأَضاف «نفادي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذا المانشيت كتب بأصابع قطرية وليست مصرية، موضحًا أن هناك ألفاظًا اُستخدمت لم تستخدم في الصحافة المصرية، وإنما مصطلحات خليجية قطرية.

من جانبه انفعل الإعلامي أحمد موسى على الهواء أثناء تغطيته لفرز أصوات الانتخابات الرئاسية قائلا «أنا لا اتهم أحدًا ولكن ما يحدث لا يصح لجريدة مصرية تخرج وتشوهه العرس الديمقراطي».

وقال «موسى»، هذا الجرنال يقدم للأعداء مادة إعلامية كاذبة ، ولو عندك دليل قدمه للنائب العام ولابد من أجهزة الدولة أن تنتفض لهذا المانشيت، خاصة أنه يتهم المصريين بالرشوة».

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