مؤشرات أولية.. السيسي 34733 صوتاً وموسى 1288 في ضواحي الإسماعيلية

قال المستشار عبد العزيز شاهين رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية، ان عدد من أدلى بصوته بضواحي المحافظة 39385 ناخبا وناخبة من إجمالي 98564 عدد من لديهم حق التصويت.





واكد رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية، ان عدد الاصوات الصحيحة في الضواحي 36021 صوتا، والباطلة 3364 صوتا.





وحصل المرشح الاول الرئيس عبد الفتاح السيسي علي 34733 صوتا، مقابل 1288 صوتا لمنافسه المرشح موسى مصطفى موسى.