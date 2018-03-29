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صفاء نوار
94%
السيسي
13542265
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
14333143
الأصوات الباطلة
1335556
6%
موسي
790878

محافظات

مؤشرات أولية.. السيسي 34733 صوتاً وموسى 1288 في ضواحي الإسماعيلية

الخميس 29/مارس/2018 - 03:02 ص
صدى البلد
حسام صلاح
قال المستشار عبد العزيز شاهين رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية، ان عدد من أدلى بصوته بضواحي المحافظة 39385 ناخبا وناخبة من إجمالي 98564 عدد من لديهم حق التصويت.

واكد رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية، ان عدد الاصوات الصحيحة في الضواحي 36021 صوتا، والباطلة 3364 صوتا.

وحصل المرشح الاول الرئيس عبد الفتاح السيسي علي 34733 صوتا، مقابل 1288 صوتا لمنافسه المرشح موسى مصطفى موسى.
ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلًا أجنبيًا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. 

ومن المقرّر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

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