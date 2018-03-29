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صفاء نوار
94%
السيسي
13542265
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
14333143
الأصوات الباطلة
1335556
6%
موسي
790878

محافظات

مؤشرات أولية.. السيسى 60 ألفاً و 426 صوتاً وموسى 2778 بالسويس

الخميس 29/مارس/2018 - 03:03 ص
صدى البلد
حسن غنيمة
أعلن المستشار حمادة ابو طالب رئيس اللجنة العليا للانتخابات بحى الأربعين بالسويس أن عدد المشاركين فى الانتخابات الرئاسية بلجان مدارس حى الأربعين 72088 ناخباً.

وأضاف المستشار حمادة أبو طالب خلال إعلان نتيجة اللجنة بمجمع محاكم السويس أن عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح عبد الفتاح السيسي 60426 والمرشح موسى مصطفى موسى 366 وعدد الأصوات الصحيحة 63204 وعدد الأصوات الباطلة 8884.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلًا أجنبيًا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. 

ومن المقرّر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

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