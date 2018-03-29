مؤشرات أولية.. السيسى 60 ألفاً و 426 صوتاً وموسى 2778 بالسويس

أعلن المستشار حمادة ابو طالب رئيس اللجنة العليا للانتخابات بحى الأربعين بالسويس أن عدد المشاركين فى الانتخابات الرئاسية بلجان مدارس حى الأربعين 72088 ناخباً.





وأضاف المستشار حمادة أبو طالب خلال إعلان نتيجة اللجنة بمجمع محاكم السويس أن عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح عبد الفتاح السيسي 60426 والمرشح موسى مصطفى موسى 366 وعدد الأصوات الصحيحة 63204 وعدد الأصوات الباطلة 8884.





ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.





ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.





وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلًا أجنبيًا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.





ومن المقرّر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.