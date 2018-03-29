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94%
السيسي
13542265
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
14333143
الأصوات الباطلة
1335556
6%
موسي
790878

محافظات

مؤشرات أولية.. السيسي 109 آلاف و768 صوتا.. وموسى 3240 بلجنة أول شبرا الخيمة

الخميس 29/مارس/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
كشفت نتائج فرز الأصوات لانتخابات رئاسة الجمهورية باللجنة العامة بشبرا الخيمة أول والتى تضم 67 لجنة فرعية ان إجمالى الحضور 124107 والأصوات الصحيحة 113008 وباطل 11099 .

وحصل المرشح السيسي علي 109768 مقابل 3240 للمرشح موسى مصطفى موسى.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلًا أجنبيًا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرّر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

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