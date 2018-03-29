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97%
السيسي
18284513
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
18851045
الأصوات الباطلة
1228939
3%
موسي
566532

محافظات

المؤشرات الأولية بشمال سيناء.. السيسي 34742 صوتا مقابل 2805 أصوات لموسى

الخميس 29/مارس/2018 - 06:11 ص
صدى البلد
احمد صالح
أسفرت المؤشرات الأولية لفرز اللجان في شمال سيناء عن حصول السيسي على 34742 صوتا مقابل 2805 أصوات للمرشح موسى مصطفى موسى.

ويبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم 41769 ناخبا ، والأصوات الصحيحة 37547 والباطلة 4222.

ففي لجان الشيخ زويد ورفح حصل الرئيس عبد الفتاح السيسى على 5372 صوتا من إجمالى عدد الناخبين في اللجان البالغة 6519 صوتا .. بينما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 359 صوتا ، وكان عدد الأصوات الباطلة 788 صوتا .

وفي بئر العبد بلغ عدد الحضور 26 ألفًا و631 ناخبًا منها 23 ألًفا و195 للسيسي و958 للمنافس وعدد الأصوات الباطلة 2478 صوتًا.

وفي الحسنة بلغ إجمالي الحضور 704 ناخبين وأسفرت عمليات الفرز الأولية عن حصول السيسي على 606 أصوات ومنافسة 35 صوتا والأصوات الباطلة 63 صوتًا.

بينما مركز نخل حضر 942 ناخبًا وأسفرت عمليات الفرز الأولية عن حصول السيسي على 858 صوتًا انتخابيًا ومنافسة حصل على 39 صوتًا والأصوات الباطلة 45 صوتًا.

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