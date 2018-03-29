مؤشرات أولية.. السيسي 5624 صوتاً وموسى 366 بلجان حى عتاقة بالسويس

اعلن المستشار ايمان ذكى رئيس اللجنة العليا للانتخابات بحى عتاقة بالسويس ان عدد المشاركين فى الانتخابات الرئاسية بلجان مدارس حى عتاقة 7347 ناخباً.



وأضاف المستشار ايمان ذكى خلال اعلن نتيجة اللجنة بمجمع محاكم السويس ان عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح عبد الفتاح السيسي 5624 صوتاً والمرشح موسى مصطفى موسى 366 صوتاً وعدد الأصوات الصحيحة 5590 وعدد الأصوات الباطلة 1357.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.



ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.



وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلًا أجنبيًا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.



ومن المقرّر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.



